Diano Marina: Bellacicco "Za Garibaldi sta affrontando le proprie responsabilità con approssimazione e superficialità”.

“Anche durante il Consiglio Comunale di ieri, è stata confermata la netta e chiara sensazione che l'Amministrazione Za Garibaldi stia affrontando le proprie responsabilità di governo di Diano Marina, con approssimazione e superficialità”.

Sono le parole del Consigliere di opposizione Marcello Bellacicco, che prosegue: “Ancora una volta, infatti, sono state sufficienti osservazioni mirate e sostanziali da parte dell'Opposizione, per far emergere marchiani errori, evidenti omissioni e palesi ignoranze da parte del Sindaco Za Garibaldi e dei suoi Assessori, nella trattazione delle delibere portate all'approvazione del Consiglio. Con tranquilla ed irresponsabile noncuranza è stato definito ‘prassi amministrativa’ un manifesto in ritardo di più di due mesi nell'approvazione della Convenzione con l'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia, per la gestione di un settore importante e sensibile come l'Edilizia Residenziale Pubblica. Per questa Amministrazione, non costituisce assolutamente un problema prevedere di firmare un accordo nelle prossime settimane, dandogli però la validità retroattiva al 1 novembre 2021. E neanche costituisce un problema, pagare l'A.R.T.E. per più di due mesi in cui, per assenza di un contratto, non solo non ha fatto nulla, ma neanche si è dovuta assumere la responsabilità di una gestione, per la quale verrà comunque retribuita, ovviamente, con il denaro dei cittadini”.

“Che dire del pagamento in quattro rate del ‘Canone Unico Patrimoniale’ – prosegue la lista civica ‘Diano Marina’ - presentato in Consiglio dall'Assessore Spandre come un'agevolazione per gli imprenditori, salvo poi accorgersi, su sollecitazione del Consigliere Bellacicco, che il pagamento delle Occupazioni permanenti e delle Esposizioni pubblicitarie permanenti, al primo anno, notoriamente quello di maggior impegno finanziario per un imprenditore commerciale, lo aveva previsto in un'unica rata. D'altra parte, all'interrogazione del Consigliere Bellacicco, sullo stato penoso e pericoloso del fondo della strada Diano Marina-Diano Gorleri, lo stesso Sindaco ha candidamente ammesso che per l'ormai proverbiale ‘buco di Serreta’, una voragine apertasi 10 mesi fa proprio nel centro della strada, ci sono state sottovalutazioni e ritardi da parte dell'Amministrazione, di cui lui era Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici. Praticamente, dopo 10 mesi non solo non sono ancora cominciati i lavori di ripristino, ma addirittura non è neanche disponibile il relativo progetto che, forse, sarà pronto a gennaio. Stessa sorte toccherà ai molteplici e profondi cedimenti dell'asfalto a Diano Gorleri. Anche per questi, Za Garibaldi, oltre a bofonchiare qualcosa sulle cause dovute al passaggio illegittimo di autocarri di peso non consentito, che lui non sa come far cessare o, peggio, non intende farlo, non ha saputo fornire una benché minima indicazione su tempi e modalità di soluzione di tale problema. Di certo, non è stata applicata la stessa tempestività con cui il Sindaco ha invece provveduto, nel primo mese di mandato, a mettere a nuovo il parquet e gli arredi del suo ufficio. Un provvedimento da lui stucchevolmente difeso, motivandolo con il fatto che li deve ricevere le Autorità, come il Prefetto, che gli fanno visita, suscitando l'amaro commento del Consigliere Bellacicco, di non far passare le stesse Autorità dalla strada di Diano Gorleri, perchè non farebbe la stessa figura del suo ufficio”.

“Per quanto riguarda il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni di alcune strutture di proprietà del Comune – va avanti la lista - è stata prevista nel 2023 l'alienazione dello stabile delle Scuole di Via Biancheri, per un valore di circa 3 milioni e mezzo di Euro. Alla richiesta di chiarimenti, in merito alla cessione di una struttura strategica per la Comunità dianese, il Sindaco ha fatto riferimento al possibile, ma non certo, progetto di costruzione delle nuove scuole sulla salita che porta a Diano Castello. Un'iniziativa della passata Amministrazione di cui si è chiacchierato, ma di cui, però, non sono state ufficialmente presentate le caratteristiche, tanto importanti quanto tenute segrete dal precedente Sindaco e dallo stesso Za Garibaldi. Si ritiene, invece, che un progetto di tale valenza ed impatto sulla vita dei Cittadini debba essere oggetto di un'approfondita discussione a larga partecipazione e non frutto di un colpo di mano di pochi. Nell'ambito del Consiglio è stato anche approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024. In tale contesto, il Consigliere Bellacicco ha auspicato fortemente che, in futuro, argomenti di tale portata ed importanza possano essere trattati preventivamente con maggiore attenzione e disponibilità di tempo, a premessa della loro presentazione in Consiglio Comunale per l'approvazione. Al riguardo, ha evidenziato le proposte di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, avanzate dal suo Gruppo, che prevedono la costituzione di Commissioni, preposte alla valutazione delle tematiche a più ampio respiro”.

“Infine – termina il Consigliere Bellacicco - nel sottolineare la forte preoccupazione del suo Gruppo Consiliare, circa la grave situazione debitoria di Rivieracqua verso il Comune di Diano Marina e la manifesta impotenza dell'attuale Amministrazione di individuare e perseguire una via risarcitoria, ha proposto di indire un Consiglio Comunale monotematico su tale problematica, al fine di addivenire congiuntamente ad una soluzione, che tuteli gli interessi della cittadinanza dianese la quale, al momento, può solo subire un esoso addebito di consumo”.