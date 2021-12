72° Festival di Sanremo: eventi collaterali a rischio e niente palco in piazza Colombo? Biancheri “A oggi non abbiamo ricevuto disdette” (Video)

Come sarà il Festival di Sanremo 2022? La città potrà viverlo pieno? Lo spettro della 71ª edizione ‘silenziata’ da chiusure e stringenti norme anti covid ha lasciato il segno in una città che conta non poco sulla settimana della kermesse per l’indotto turistico e una promozione senza eguali in Italia.

Al momento sono molte le incognite e i numeri di una pandemia in piena evoluzione destano non poche preoccupazioni. I piani iniziali per il Festival 2022 prevedevano il ritorno del palco in piazza Colombo e, in generale, degli eventi collaterali che animano Sanremo in quei giorni. Ma a oggi è tutto comprensibilmente in stand-by in attesa delle nuove norme e dei dati sui contagi a Ponente dopo le feste di fine anno.

“A oggi per le collaterali del Festival non abbiamo ricevuto alcuna conferma sul fatto che non ci saranno so che il palco non sarà montato in piazza Colombo - commenta in merito il sindaco Alberto Biancheri - siamo in una situazione delicata e valuteremo con attenzione tutte le proposte che ci faranno. Al momento il Comune, io e l’assessore Faraldi non abbiamo ricevuto disdette per le collaterali”.