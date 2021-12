Festival di Sanremo: al Comune il 5% dei biglietti omaggio in meno, piu’ disponibilità per gli alberghi

Cambierà la gestione dei biglietti omaggio al Festival di Sanremo. Un tema spesso dibattuto, sia a livello ufficiale sia lungo i corridoi, per le gratuità che venivano concesse con una vera “caccia al biglietto” nei giorni della kermesse canora.

Durante il consiglio comunale di Sanremo, Andrea Artioli (Liguria Popolare) ha infatti sollevato la questione presentando un apposito ordine del giorno. “In aggiunta alla dotazione personale del sindaco – ha spiegato - vengono dati 210 biglietti gratuiti, per un valore di circa 55 – 60 mila euro, a personalità ed istituzioni provinciali. Stiamo parlando non di ministri o imprenditori di carattere nazionale, ma di una serie di realtà amministrative provinciali. Ci sono invece albergatori che non riescono ad avere i biglietti richiesti dalla loro clientela. Ricordiamoci che lo scopo del Festival è quello di creare indotto economico alla città. Tutti questi biglietti non hanno una spiegazione logica e potrebbero sembrare privilegi di casta. Questi 55-60 mila euro potrebbero infatti essere utilizzati in maniera diversa anche in ambito sociale“.

“Il Comune ha sempre avuto la disponibilità del 15% dei posti all’Ariston – ha risposto il sindaco Alberto Biancheri - Da quest’anno scenderemo invece al 10%. Ho accettato questo ridimensionamento proprio perché ritenevamo giusto rinunciare al 5% di gratuità, pari a circa 60 posti a sera, per darli alle attività turistiche. Anche noi preferiamo infatti dare supporto alle strutture ricettive. Quindi non sarà più possibile concedere le gratuità indicate dal consigliere Artioli”.

“A febbraio farò un accesso agli atti per verificare, come in verità credo, se le parole del sindaco saranno rispettate” ha replicato Artioli.

Nell’occasione il Primo Cittadino ha anche parlato della possibilità di confermare o annullare gli eventi collaterali al prossimo Festival. “Al momento siamo in una situazione delicata – ha spiegato - dobbiamo capire nelle prossime settimane lo sviluppo del coronavirus e valuteremo le proposte relative alla collaterali. Comunque ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna disdetta sugli eventi programmati”.

A chiudere la parte iniziale del consiglio comunale, riservato alle interpellanze, sono state le discussioni sulla perdita di acqua presso le Rive di San Giuseppe e sul completamento dell’Aurelia Bis. “Non ci sarà consiglio comunale in cui non ne chiederemo aggiornamenti – ha dichiarato Andrea Artioli - Sanremo è stata lasciata indietro e fino a quando non vedremo le ruspe al lavoro non saremo soddisfatti, non solo per quel riguarda il tratto dal borgo verso ponente, ma anche per lo svincolo di San Martino”. “Al momento non ci sono novità – ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - ma nel prossimo consiglio parleremo anche di un futuro incontro che ci sarà sulla questione”.