Al ‘Villaggio di Natale’ i dolci della fratellanza islamica, per aiutare l'infanzia in difficoltà in tutto il comprensorio

Una dolce prelibatezza per aiutare l'infanzia in difficoltà in tutto il comprensorio intemelio. È questo l'obiettivo della Fratellanza Islamica che per tutta la giornata di mercoledì 29 dicembre, nella casetta a sua disposizione nel Villaggio di Natale di Ventimiglia, nella nuova isola pedonale di via Aprosio, metterà in vendita dolci marocchini e della tradizione araba.

"Le necessità di chi vive qui – spiega Hassan Taki, della stessa Associazione Islamica di Ventimiglia - sono anche le nostre necessità. Il nostro cuore ci dice di intervenire e vogliamo continuare a compiere gesti di solidarietà verso coloro che, in questo territorio, stanno incontrando grandi difficoltà. Per tutta la giornata, usufruendo della casetta messa a disposizione delle associazioni locali, organizzeremo questa vendita di beneficenza e tutto il ricavato sarà devoluto a iniziative a favore dell'infanzia del comprensorio. Dalla solidarietà deve sempre nascere altra solidarietà".