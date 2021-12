Una raccolta alimentare e gli auguri Natalizi del Lions Club Arma e Taggia (foto)

Lions Club Arma e Taggia, solidarietà, raccolta alimentare ed auguri Natalizi.

Il Lions Club Arma e Taggia augura buone festività a tutta la cittadinanza ma soprattutto a tutti coloro che, credono fermamente nella solidarietà e che hanno fortemente incarnato lo spirito Natalizio nella raccolta alimentare che si è tenuta lo scorso sabato, presso il Conad di Arma di Taggia, che ha ospitato il Club per l’ennesimo fortunoso service legato alla raccolta alimentare.



I soci Lions si sono alternati nella giornata di shopping pre-natalizio, al fine di raccogliere quanto offerto dagli innumerevoli avventori che hanno destinato parte dei loro acquisti alle famiglie bisognose del territorio. L’importante service del Lions Club ha come sempre (per fortuna) raccolto grandi quantità di cibi a lunga conservazione, pronti per essere distribuiti “direttamente” sul territorio.

Questa la “marcia” in più di questo specifico service, ovvero poter far distribuire a km zero, grazie a vari enti no profit, quanto raccolto.



La solidarietà è sempre importante, 365 giorni l’anno …. Ma nel periodo natalizio riveste un carattere ancor di più di rilevanza perché da un lato, si riconosce da parte di chi dona una maggior sensibilità, in quanto distoglie anche solo per un attimo l’attenzione al consumismo per volgere lo sguardo verso chi necessita e, dall’altro lato permette ai bisognosi di vivere con più serenità un momento dell’anno così particolare.



Buon Natale a tutti.

Lions Club Arma e Taggia