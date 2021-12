Montegrosso Pian Latte: il messaggio di auguri del presidente pro tempore della Pro Loco

“Si avvicina il periodo delle Festività Natalizie e con esso la fine dell'anno. Per le associazioni Pro Loco questo è il periodo in cui si cominciano a fare bilanci dell'anno appena trascorso e si progettano nuove iniziative per il futuro”.

Interviene in questo modo il Presidente pro-tempore della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, Graziano Viazzo. “La pandemia – prosegue - ha bruscamente frenato le nostre abituali attività e letteralmente cancellato ogni manifestazione: non è stato un periodo improduttivo, anzi, il Consiglio Direttivo, con la costante collaborazione e sostegno dell'Amministrazione Comunale, ha avuto più tempo per pensare e realizzare piccoli e grandi progetti per il nostro borgo, che, in condizioni e ritmi normali, non si sarebbero potute mai realizzare, e forse neanche progettare”.

“In questa occasione – termina Viazzo - vogliamo augurare a tutti voi, nostri soci, sostenitori e simpatizzanti di trascorrere un sereno Natale e di cominciare bene l'anno nuovo, che speriamo possa portare un po' di normalità nelle nostre vite lasciando finalmente spazio alle tante iniziative ed ai tanti momenti lieti e di socialità che in questo periodo abbiamo dovuto mettere da parte. Nella speranza di incontrarci presto vi facciamo i nostri più sinceri auguri”.