Molini di Triora: dal Comune un regalo di Natale, panettoni per solidarietà agli anziani e una copia della Costituzione per i giovani

Quest'anno l'amministrazione comunale di Molini di Triora ha deciso di portare un regalo agli anziani e ai giovani del paese. E' così che sono stati consegnati i panettoni agli over 65 e una copia della Costituzione italiana per la fascia 0 - 18 anni, con una versione di Geronimo Stilton per i più piccoli e un messaggio del maresciallo dei carabinieri di Triora, Gianluca Salvati per raccontare l'origine dell'importante documento alla base del nostro Stato.

"Abbiamo colto l'occasione per fare un dono e gli auguri, mantenendo una tradizione che accompagna il nostro comune - spiega Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora - Allo stesso tempo, con i panettoni, abbiamo fatto anche una donazione alla Lega Fibrosi Cistica. In più, quest'anno, abbiamo deciso di donare anche la Costituzione ai 70 giovani, nella fascia tra 0 e 18 anni, presenti sul nostro territorio comunale, perchè riteniamo che mai come ora sia fondamentale conoscere l'importante documento, i diritti e i doveri di ogni cittadino italiano e quindi la Carta alla base del nostro Stato".

"C'era anche l'intenzione di organizzare un incontro con i Carabinieri per parlare della Costituzione e della sua nascita ma nel rispetto delle regole Covid abbiamo cercato un'alternativa, accompagnando le copie con un messaggio del nostro Maresciallo dei Carabinieri. In questi giorni i consiglieri comunali hanno ultimato le consegne di entrambi i regali anche nelle singole frazioni. E' sicuramente una iniziativa preziosa e sentita che ci fa sentire più uniti come comunità e colgo così anche l'occasione per augurare un sereno Natale a tutti" - conclude Manuela Sasso.