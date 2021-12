Ventimiglia: saluto romano in Consiglio, il presidente Spinosi ascoltato dalla Digos per ricostruire i fatti

Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri al nostro giornale, il presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi, torna a esprimere la sua chiara posizione di condanna in relazione ai fatti accaduti durante l’assise di lunedì scorso e che hanno visto protagonisti i Consiglieri Palmero e Isnardi.

“Come presidente del consiglio comunale condanno fermamente quanto avvenuto e per quanto di mia competenza, ai sensi dell’art. 22 del regolamento del consiglio comunale, formalizzerò due note di censura, una per Bartolomeo Isnardi per il gesto del saluto romano e l’altra indirizzata a Giuseppe Palmero per l’uso di parole scurrili, dandone formale comunicazione al consiglio comunale”.

“Il consiglio comunale – prosegue Spinosi - è uno dei luoghi principe dell’espressione della libertà e per quanto mi riguarda la condanna del fascismo e chiara e netta. Come presidente del consiglio comunale, garante dello svolgimento delle sedute consiliari, sono stato sentito quest’oggi dagli agenti della Digos ai quali ho ricostruito quanto successo, come peraltro si evince dal filmato”.

Alla condanna espressa dal presidente Andrea Spinosi si associa il Sindaco Gaetano Scullino: "Rispettiamo la libertà e non cadiamo in atteggiamenti inaccettabile, soprattutto, ma non solo, in consiglio comunale. Il nostro compito è amministrare la città, ampia libertà di pensiero e rispetto della regole. Condanno qualsiasi atto che sia contrario alla nostra costituzione repubblicana".