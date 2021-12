Crescono i contagi nella nostra provincia: annullati dalla Sinfonica i concerti previsti oggi e domani

In ragione del continuo aumento dei contagi nella nostra Regione e delle caratteristiche della nuova variante, insieme alla decisione di chiusura delle scuole a ridosso dei prossimi giorni di festa, il Cda e la direzione artistica dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo hanno deciso in via precauzionale la sospensione dei concerti di oggi e domani.

Una misura di attenzione nei riguardi dei professori, dei dipendenti e del pubblico. "Auspichiamo che l'attività concertistica - dice la Fondazione Sinfonica - possa riprendere normalmente per i prossimi concerti di dicembre".