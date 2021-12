Coronavirus: tornano a salire le classi in quarantena nella nostra provincia, sono 321 (+48,61%)

Anche se ormai le scuole della nostra provincia sono quasi tutte in ‘Dad’ ed è imminente l’inizio delle vacanze di fine anno, arriva puntuale la situazione delle classi in quarantena e degli alunni positivi al Covid.

Questa settimana torna a salire il numero di quelle in quarantena, che passano da 216 a 321, ovvero il 48,61% in più. Questa settimana ne sono state messe in quarantena 16 mentre, in totale, sono 319 gli alunni positivi con 47 componenti del personale scolastico positivi.

Nelle scuole dell’infanzia sono 21 mentre sono 40 gli alunni e 8 del personale scolastico sono i positivi. Ben 103 le classi delle Primarie in quarantena, con 114 alunni e 18 del personale scolastico positivi. Sono 85 le classi in quarantena nelle Secondarie di 1° grado, con 71 alunni e 15 componenti del personale positivi. In quelle di 2° grado sono 110 le classi in quarantena mentre sono 90 gli alunni 6 componenti del personale scolastico positivi. Infine, nei percorsi di istruzione e formazione professionali troviamo 2 classi in quarantena, con 4 alunni positivi.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.