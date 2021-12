Sanremo: nel progetto da 30 milioni per la Pigna entra anche il restyling della galleria Francia

Anche la galleria Francia beneficerà del maxi progetto da 30 milioni di euro per la riqualificazione della Pigna. Gli uffici del Comune hanno redatto il progetto per il restyling della galleria che collega via Francia a piazza Eroi, oltre alla traversa laterale con piazza Nota, alle porte del centro storico.



La nuova galleria Francia vedrà il risanamento dei muri e dei marciapiedi, l’illuminazione a led e l’installazione dei ventilatori anti incendio oltre alla sostituzione dei rivestimenti.



Durante la discussione del progetto è emersa anche la possibilità di rinunciare a una marciapiede per consentire l’allargamento della carreggiata, soluzione che però rappresenterebbe un problema per il transito di mezzi pesanti. Possibile, quindi, che si mantenga la soluzione attuale con i due marciapiedi.