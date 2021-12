Sanremo: i canti di Natale emozionano il Borgo, l'iniziativa lanciata da Don Crotta

Si è svolta ieri "Cantando il Natale per le strade del Borgo" a Sanremo. Dal pomeriggio e fino a sera, Don Massimo Crotta della Chiesa dell'Annunciazione e il coro S.Cecilia accompagnato dalla maestra Raffaella F. ( organista della parrocchia) alla fisarmonica hanno fatto un tour per le strade di pertinenza parrocchiale.



Lungo il percorso sono stati cantati i canti della tradizione natalizia. "Inaspettato il clamore dai balconi con gente che applaudiva e gridava 'auguri e buon natale' al passaggio di Don Massimo con megafono, contornato da coristi con berretti da Babbo Natale, elfi, carriola con dolcetti...e tanta gioia! - raccontano gli organizzatori dell'iniziativa - Anziani, mamme, papà con neonati in braccio, bimbi che scendevano a prendere i dolcetti...persone che cantavano aggiungendosi con allegria ai canti... anche in pigiama! Tanta, tanta e inaspettata gioia. Don Massimo ha saputo portare, tramite la musica, l'aria del Natale 'a domicilio' e la comunità ha gradito".

"Una giornata che ha lasciato il segno nei cuori di tutti. Non è mancata la 'nota' più tenera: nel pomeriggio i canti da un punto esterno del Don Orione con la calorosa accoglienza del direttore Don Gianni Castiglioli e il gioire non solo di alcuni ospiti che si affacciavano alle finestre ma anche agli stessi operatori! - sottolineano - Il ringraziamento di tutti va alla vice sindaco di Sanremo, Costanza Pireri, persona dal cuore grande e sempre disponibile a manifestazioni di solidarietà, intervenuta in prima persona nel primo tratto serale del percorso e al vice comandante Fulvio Asconio che disponibile è dire poco, perché nella partenza del pomeriggio: una sorpresa: una volante si è presentata e messa a disposizione per qualsiasi esigenza!"



"Un plauso alle forze dell'ordine, che con quel gesto hanno dato un grande esempio di solidarietà e hanno commosso tutti i presenti e il grazie alle varie pattuglie che nei loro passaggi contraccambiavano gli auguri. Una giornata di gioia, data e ricevuta. Una chiesa 'in uscita', un Don pronto ad andare incontro ai suoi parrocchiani... soprattutto in momenti così difficili anche solo per dire 'buon Natale, la comunità c'è" - concludono.