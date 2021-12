Continuano le donazioni di generi di prima necessità agli assistiti dei Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia

La pandemia fa sentire la propria morsa sul tessuto economico ormai da ventidue mesi, per molte famiglie, nonostante gli aiuti pubblici, continuano le difficoltà, soprattutto per i nuclei familiari senza occupazione e con bambini piccoli a carico.

La Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, importante realtà che opera nell'estremo Ponente Ligure, in occasione del Santo Natale, ha effettuato una donazione di generi alimentari destinati a nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia. La breve cerimonia di consegna è stata effettuata oggi alla Sala Polivalente Comunale di Vallecrosia alla presenza del Vice Sindaco dott.ssa Marilena Piardi e della responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali dott.ssa Giuliana Boido.

E' stato un piccolo ma significativo gesto ottenuto da una raccolta a cui hanno partecipato i volontari e i dipendenti della Pubblica Assistenza, tutti cittadini altruisti e di buona volontà, che segue altri simili gesti effettuati in questi mesi da tante altre realtà della zona, come peraltro da singole persone che hanno voluto contribuire a sostenere chi ha più bisogno. L'Amministrazione Comunale ha ringraziato la Croce Azzurra e sta destinando quanto donato a nuclei familiari in difficoltà economica.