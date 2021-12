Coronavirus: 17 nuovi casi nel Principato di Monaco, i ricoverati sono 19

Oggi sono stati rilevati 17 nuovi casi di covid nel Principato di Monaco, per un totale di 4.423 contagiati dall'inizio dell'emergenza. Sono 30 le guarigioni, 4.103 in totale.

Questa sera al CHPG sono assistite 19 persone: 14, di cui 4 residenti, sono ricoverate in ospedale. Altri cinque pazienti, tra cui due residenti, sono ricoverati in terapia intensiva.

Sono 230 le persone seguite dall'Osservatorio Domiciliare che supporta dal punto di vista medico i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere in casa.