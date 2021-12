Cantando il Natale per le strade del borgo: don Massimo e il coro domani fanno il ‘Bis’

Richiesto a gran voce dalla comunità del Borgo l'evento che lo scorso anno aveva portato, tramite i canti, la gioia del natale per le strade.

Don Massimo Crotta, parroco della chiesa dell'Annunciazione del Borgo, si appresta con gioia a fare il bis. Domani, dalle 15 alle 17.30 e dalle 19.30 alle 21.30, Don Massimo insieme alla maestra Raffaella (organista della parrocchia) alla fisarmonica, con la corale Santa Cecilia del Borgo e alcuni bimbi e genitori del catechismo, faranno un tour delle strade limitrofe alla parrocchia e porteranno la gioia dei canti della tradizione natalizia, insieme agli auguri e a piccole sorprese.

Un bellissimo modo per Don Massimo di portare speranza e coraggio soprattutto in questi periodi difficili per tutti. “Ringraziamo il Comune e in particolar modo il vice Sindaco Pireri e il vice comandante della Polizia Locale Asconio e le forze dell'ordine. Affacciatevi ai balconi e ci scambieremo un sorriso e un momento di serenità. Nel pomeriggio non mancherà un breve saluto canoro all'esterno del Don Orione (ringraziamo il direttore Don Gianni Castiglioli), per far sì che gli ospiti anziani, tramite il canto anche se da lontano, comprendano che il pensiero c'è e la speranza unita alla preghiera anche,di vedersi quanto prima possibile in presenza”.

L'evento garantirà il rispetto di ogni norma di legge dall'obbligo di mascherine alla modifica dell'evento (limitando ai soli pochi adulti) se necessario viste le ordinanze in uscita.