Ventimiglia: scambio di auguri del Lions Club occasione per raccogliere fondi per le scuole locali

Quest’anno il tradizionale incontro dei soci, familiari ed amici del Lions club Ventimiglia per lo scambio di auguri in vista del Natale è stata l’occasione per raccogliere fondi destinati all’acquisto di materiale didattico per le scuole di Ventimiglia.

Durante la serata, infatti, è stata organizzata l’ormai collaudata “enolotteria”, con in palio numerose bottiglie, tutte di pregio ed alcune d’eccellenza. Ogni bottiglia è stata presentata dai Sommelier Mirco Rossato e Giancarlo Orengo che, con competenza ed humour, hanno saputo metterne in evidenza i pregi e le caratteristiche.

“La somma raccolta con questa enolotteria – ha commentato il presidente Sauro Schiavolini – permetterà di agevolare il lavoro dei docenti; noi Lions siamo sempre vicini ai bisogni, e c’è chi lo capisce senza bisogno di grandi spiegazioni: devo quindi ringraziare Dario Trucchi, peraltro nostro attivissimo socio e titolare del Geppy’s Bistrot, l’enoteca Barone di Ventimiglia ed il Leo Club, per aver messo a disposizione le bottiglie”. “Per noi è un grande piacere essere protagonisti di una serata che coniuga l’amicizia e la solidarietà - aggiungono i due sommelier. Con i Lions di Ventimiglia ci sentiamo a casa, fra amici, e la nostra collaborazione, che ormai dura da tanti anni, ha permesso di portare aiuto a tante persone, sia a livello locale che nel mondo; ne siamo orgogliosi!”