Vacanze di fine anno e 10 milioni di italiani in viaggio: ecco dove sono i 'Tutor' sulle nostre autostrade

Saranno circa dieci milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio durante le festività natalizie. La maggior parte di loro ha deciso di rimanere in Italia per spostamenti per lo più familiari. La principale rete di collegamento resta l’autostrada, nonostante, in Liguria soprattutto spesso sia sinonimo di lunghe code per lavori e incidenti.

Per questo è stata disposta la sospensione dei cantieri Aspi da oggi, e dal 23 di quelli presenti su tutta la rete fino al 10 gennaio. Oltre ai cantieri, un altro ‘nemico’ degli automobilisti è il famigerato tutor, ovvero lo strumento che calcola la velocità tenendo conto del tempo di percorrenza che un automobilista impiega per una determinata tratta.

In Liguria i tutor sono installati su tre autostrade, per un totale di otto tratte. L’autostrada con il maggior numero di tutor è la A26 Genova-Gravellona Toce. Qui i dispositivi installati sono presenti sulle tratte Masone-Broglio (dir. Nord); Ovada-Predosa (dir. Nord); Predosa-Ovada (dir.Sud); Masone-Massimorisso (dir.Sud). Sulla A7 Milano-Genova i tutor sono installati nelle tratte: Busalla-Ronco Scrivia (dir. Nord); Ronco Scrivia-Isola del Cantone (dir. Nord); Busalla-Bolzaneto (dir.sud). Sulla A10 Genova-Ventimiglia i tutor sono installati su entrambe le carreggiate nel tratto: Celle Ligure-Albisola.