Sanremo: le 'Stelle di Natale' del Ruffini Aicardi conquistano anche Amadeus e Iva Zanicchi

Anche Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo, ha apprezzato le 'Stelle di Natale dell'Istituto Agrario sanremese. Non è stato l'unico vip che negli ultimi giorni si è avvicinato al banchetto di vendita dei ragazzi dell'Istituto Ruffini Aicardi. Infatti, anche Iva Zanicchi ha dimostrato di apprezzare le piante coltivate dagli studenti matuziani.

Come loro anche tanti residenti e turisti. Un vero e proprio successo tanto che lo stock di piante destinate alla vendita è andato esaurito prima del termine previsto. "La produzione della Poinsettia, in diverse cultivar e varianti cromatiche, viene avviata nel periodo estivo durante le attività di PCTO degli alunni e prosegue come attività didattica, in forma di simulazione imprenditoriale, fino alla commercializzazione nel periodo natalizio" - ha ricordato la dirigente Maria Grazia Blanco che ha supportato molto questa iniziativa.