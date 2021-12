Partita di calcio per solidarietà a Sanremo: raccolti 300 euro per i centri ascolto (Foto)

Grazie alla partita di calcio tra la squadra diocesana del Clero e gli operatori dei centri ascolto di Sanremo e Ventimiglia, sono stati raccolti 300 euro. La somma è stata donata al termine del match per beneficenza disputato lunedì scorso al campo Grammatica dello Stadio di Sanremo.

"Al di là del risultato sportivo, partita vinta dagli operatori dei Centri Ascolto, per 5 a 2, questo evento organizzato dalla Pastorale dello Sport e del Tempo Libero, ha "segnato" ben più di un gol e ha vinto la partita più importante: quella della solidarietà e della collaborazione. - rimarcano dalla Pastorale - Importante il gol segnato dal pubblico, numeroso, oltre le aspettative. Persone generose che hanno sfidato il freddo per venirci a vedere".

"Grazie alla loro generosità e al tifo del pubblico presente sulle gradinate, sono stati raccolti 300 Euro, consegnati a Maurizio Marmo che serviranno per le emergenze sociali del territorio, da gestire tra migranti, povertà e famiglie in difficoltà. - aggiungono - Per ultimo, forse il "gol" più importante e che ha 'segnato' la serata, quello della collaborazione e fraternità che si è venuta a creare fra le due squadre con un terzo tempo dove tutti, giocatori e pubblico, si sono conosciuti a vicenda e scambiati gli auguri di Natale in clima familiare che solo rare occasioni di sport riescono a creare".

"Insomma, forse poche volte è successo ma questa partita di calcio ha offerto un modo di vivere lo sport fondato sulla idea cristiana dell'essere umano e della società. - concludono dalla Pastorale - Un ringraziamento speciale alla parrocchia di Terzorio e a quella della Villetta per la loro generosità capace di contribuire alla raccolta fondi pur essendo impossibilitate a partecipare di persona".