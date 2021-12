Dolceacqua ricorda il cittadino onorario Walter Chiari nel trentesimo anniversario della sua morte

Il 20 marzo 1969 l'Amministrazione comunale di Dolceacqua conferì a Walter Annichiarico, in arte Chiari, la prima Cittadinanza onoraria del paese.

La partecipazione dell’attore alla vita del paese e le sue generose donazioni motivarono l'approvazione all’unanimità del titolo di “cittadino onorario” da parte del Consiglio comunale, con il plauso dell'intera popolazione che lo festeggiò in piazza.

I rapporti personali con il sindaco dell’epoca, Verrando Giò Battista, avevano portato Walter Chiari a frequentare assiduamente Dolceacqua ed a presenziare a numerose manifestazioni che, grazie alla sua presenza, divennero eventi di forte richiamo, al punto di poter affermare che l'immagine "glamour" oggi vantata dal borgo dei Doria ebbe origine proprio in quel periodo.

Il Walter Chiari attore è noto a tutti, ma a noi piace ricordare l'uomo fuori dai riflettori, che è​ risultato essere una persona semplice e sensibile, grande affabulatore ma con la capacità di sentirsi e di far sentire a suo agio chiunque.

L'Amministrazione comunale lo ha voluto ricordare anche in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Principe Alberto di Monaco, il 21 giugno 2018, invitando alla cerimonia il figlio Simone Annichiarico, per non dimenticare uno dei più grandi attori italiani.