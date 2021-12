Rivieracqua: confermato ieri l'ingresso del socio privato, ma secondo alcuni c'era la strada per evitarlo

Sarebbe stato il Comune di Sanremo l’unico che, ieri nel corso dell’assemblea dei sindaci, abbia tentato di trovare un modo differente per far andare avanti Rivieracqua, invece di far entrare un socio privato.

E’ quanto emerge dalle indiscrezioni trapelate dalla riunione di ieri, al termine della quale tutti i primi cittadini hanno comunque evidenziato come la società sia ora in una situazione decisamente migliore. Da Sanremo anche l’opposizione consiliare in maniera trasversale con la maggioranza, si è sempre schierata contro l’ingresso di un socio privato. Ma ieri il Commissario Checcucci ha confermato come sia indispensabile che entri il privato.

Da non dimenticare che, due anni or sono proprio l’assemblea votò l’ingresso di capitali privati ma, circa tre mesi fa proprio il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, aveva scritto al Presidente di Rivieracqua Mangiante, evidenziando i miglioramenti della società sul piano finanziario con la richiesta di fare una riflessione, affinchè si potessero trovare il modo di evitare il capitale privato.

Di fatto il primo cittadino, nella sua missiva di tre mesi fa, aveva chiesto semplicemente di verificare la possibilità di mantenere la società completamente pubblica. Ieri quasi tutti i sindaci hanno invece confermato la volontà di far entrare i privati, compresi alcuni che nei mesi scorsi avevano infatti battuto la stessa pista di Biancheri.

Nel corso della riunione di ieri, ad esempio, era emersa anche la proposta di pensare a eventuali mutui per pagare la parte debitoria, anziché ricorrere ai privati. Ieri l’assemblea si è invece espressa in modo contrario e, quindi, ora si lavorerà al bando per l’ingresso del privato.

Non sono mancati anche commenti negativi in merito sul piano politico, visto che alcuni primi cittadini hanno sottolineato come, forse, la decisione di alcuni sia stata ‘spinta’ proprio dalla politica, piuttosto che dalla volontà di mantenere l’acqua totalmente pubblica.