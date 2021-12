Sanremo: orchestrali a contatto con un positivo al Covid, annullato il concerto della Sinfonica di stasera

E’ stato per ora annullato, ma si sta lavorando per un eventuale recupero, il concerto che era previsto questa sera al cinema ‘Centrale’ di Sanremo, con l’Orchestra Sinfonica della città dei fiori. L’annullamento è dovuto al contatto di alcuni orchestrali con un positivo al Covid e, come previsto dalle normative, questi dovranno andare in quarantena oltre a dover essere sottoposti a tampone.

Il concerto di questa sera era stato organizzato in onore delle associazioni e dei vari service della città dei fiori, che stanno operando da tempo per chi ha bisogno, in un difficile periodo come quello pandemico.

"Nei giorni scorsi - evidenzia il Cda della Sinfonica - ci sono state situazioni di possibile rischio per alcuni componenti dell'Orchestra Sinfonica che potrebbero essere entrati in contatto con un soggetto risultato positivo. Solo in ragione dell'aumento dei contagi nella nostra Regione (Liguria in zona gialla da lunedì 20 dicembre) e delle caratteristiche della nuova variante, il cda e la direzione artistica hanno deciso in via meramente precauzionale la sospensione di ieri e stasera. Una misura di attenzione nei riguardi del proprio staff che si sta sottoponendo in queste ore ai test".

L'attività concertistica riprenderà il 22 dicembre secondo il calendario riportato qui sotto:

- 22 Dicembre "J.S. Bach, rigoroso contrappunto e diversità formale" - Basilica Concattedrale di San Siro - Ore 21

- 28 Dicembre "Valzer e Polke della famiglia Strauss" - Teatro del Casinò di Sanremo - Ore 17

- 29 Dicembre "Jazz e dintorni, parte seconda" - Teatro Centrale di Sanremo - Ore 21

- 30 Dicembre "Valzer e Polke della famiglia Strauss" - Teatro del Casinò di Sanremo - Ore 21

- 1 Gennaio "Concerto di Capodanno - Teatro del Casinò di Sanremo - Ore 17



Il mese di gennaio proseguirà con gli appuntamenti della prima edizione del Festival di Musica Barocca (tutte le info sul sito www.sinfonicasanremo.it)