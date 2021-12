Lutto nel mondo del commercio: a 57 anni è morto Carlo Baccello, cordoglio al mercato di Ventimiglia

E' morto stamani Carlo Baccello, storico ambulante della provincia di Imperia. Ne piangono la scomparsa i tanti colleghi dei mercati. Ieri il 57enne è stato colto da un infarto mentre si trovava ad Arma di Taggia ed è stato ricoverato d'urgenza, si trovava sotto osservazione in terapia intensiva.



La notizia del decesso si è diffusa rapidamente tra i colleghi che hanno vissuto le ultime ore con apprensione e dimostrando vicinanza alla famiglia del 57enne. Oggi, sul mercato di Ventimiglia, gli ambulanti hanno posto una pianta in segno di cordoglio lì dove Baccello avrebbe collocato il suo banco come tante altre volte.

Il funerale di Carlo Baccello sarà celebrato lunedì prossimo alla chiesa principale di Arma di Taggia alle 15.