Ventimiglia: Forza Italia dice no al campo migranti alla Mortola "Bisogna ripristinare il campo Roya!"

Forza Italia a Ventimiglia si oppone alla realizzazione del centro di prima accoglienza per migranti vicino ai Giardini Hambury in località Mortola.

Secondo gli ‘azzurri’ frontalieri, infatti, un intervento del genere e in una località così decentrata non potrà risolvere il problema del vagabondaggio e dello stazionamento dei profughi nel centro cittadino. Forza Italia, invece, conferma che l’unica area utilizzabile è quella del vecchio centro di accoglienza.

“Verrebbe installato in una zona di difficile raggiungimento – evidenzia il direttivo forzista - tra l’altro priva di servizi. Invitiamo quindi il Sindaco e la maggioranza ad avere coraggio e buon senso nell’indicare come unica soluzione al problema la riapertura del ‘Campo Roya’. Sappiamo che l’area, a detta del Sindaco, sarebbe in vendita ma subito dopo è stata indicata come area destinata ad hub vaccinale, definito poi non idoneo dall’Asl”.

Secondo il direttivo di Forza Italia, quindi, la vendita dell’area sembra non così imminente, anche viste tutte le problematiche che la investono: “Ribadiamo che il parco Roya è il luogo più adatto ove insediare questa struttura e perdere tempo nell’individuare soluzioni di difficile attuazione ed evidente inefficacia non fa altro che aumentare le problematiche di igiene e ordine pubblico e sicurezza in città come l’episodio avvenuto a San Secondo dove due pensionati si sono trovati in casa due migranti che chiedevano di potersi riparare dal freddo”.

Forza Italia chiede soluzioni che diano risposte ai cittadini e che risolvano dal punto di vista igienico sanitario ed umanitario anche i problemi dei migranti: “Non dimentichiamo che sono esseri umani”.