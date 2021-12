Dalla provincia di Cuneo: a Natale regala il buono della Valle! Un regalo da mettere sotto l'albero

In Valle Maira (in provincia di Cuneo) è arrivato un ottimo regalo da mettere sotto l'albero: la 𝑽𝒂𝒍𝒍𝒆 𝑴𝒂𝒊𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒙 con all’interno il 𝑩𝒖𝒐𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑽𝒂𝒍𝒍𝒆! Un'idea unica per fare una bella sorpresa ai vostri parenti e amici. Il/La fortunato/a potrà spenderlo in una delle tante attività aderenti all'iniziativa (e sono più di cinquanta!), quali strutture ricettive, ristoranti, artigiani, produttori, guide e servizi; insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Per rendere ancora più ricca l’offerta, il buono è spendibile anche negli uffici turistici del Consorzio Turistico Valle Maira per acquistare pubblicazioni, gadget, servizi (come il noleggio delle e-bike) e anche l’iscrizione all’Occitantrail 2022, evento che quest'anno ha avuto un grande successo e vedrà la sua edizione completa l'anno prossimo.

Il buono ha una validità di 15 mesi a partire dalla data di emissione, così da coprire l’intero ciclo delle stagioni e dare la possibilità di visitare la Valle nel proprio periodo preferito.

La Valle Maira Box contiene:

• 1 buono acquisto, del valore di 25, 50 o 100 euro

• 1 guida all’ospitalità

• 1 guida alla gastronomia

• 1 brochure di presentazione della valle

• 1 invito all’Occitan Trail 2022

Vi aspettiamo in Valle Maira. Scopri il regolamento e acquista il buono cliccando sul link (clicca qui)