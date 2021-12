Vallecrosia: inaugurato Show Room e Laboratorio Cucina di Intesa Grandi Impianti

Nasce a Vallecrosia, in via Col. Aprosio 342, lo showroom e laboratorio cucina di Intesa Grandi Impianti di Fabio Perri, un luogo in cui si svolgeranno corsi di cucina, formazione su nuovi macchinari, laboratorio di studio per cuochi, pasticceri, pizzaioli, gelatai, bar man. L'unica realtà espositiva funzionante della provincia e non solo, che accoglierà in visita tanti operatori del settore Horeca anche della Costa Azzurra.



LE INTERVISTE





"Un progetto su cui stavo lavorando già da diversi anni e a cui siamo arrivati a compimento. - racconta Perri - Una operazione importante a livello aziendale. Grazie a tutte le aziende che rappresento: Electrolux, Carpigiani, Moretti. Mi hanno dato una grande mano per arrivare a realizzare questo magnifico show room che vuole essere anche luogo di formazione, informazione e studio per chi ruota intorno al mondo horeca: ristorazione, pasticceria, gelateria e del bar. Qui in questa sede oltre a poter visionare queste macchine si potranno anche provare. Organizzeremo anche corsi di cucina, rivolti agli chef e anche alle persone normali, tramite ristoratori locali. Un punto importante di partenza per la provincia di Imperia ma anche per la Costa Azzurra e il savonese. Una realtà che non esisteva ancora nella nostra zona".

"Una nuova realtà che non esisteva nel ponente ligure. - rimarca la consigliera regionale Veronica Russo - Una occasione importante per chi è del mestiere e opera tutti i giorni con attrezzature dedicate agli alberghi ma anche per persone normali. Qua verranno fatti corsi di formazione anche per privati, con professionisti, grandi chef, pizzaioli e maestri pasticceri".

"C'è un marchio pubblicitario importante, Intesa ma soprattutto è la struttura di un nostro caro amico nonché un consigliere comunale di Vallecrosia. Sicuramente è un grandissimo lavoro e una grande opportunità per la nostra città Quando si accende una luce in una via commerciale sicuramente vuol dire che tra tutti siamo nel posto giusto. Fabio ha fatto un gran lavoro. - ha rimarcato il sindaco Armando Biasi - Chi lo conosce come imprenditore e organizzatore sa il lavoro che ha fatto negli ultimi 10 anni. Siamo su due fronti politici diversi ma c'è da attestare la grande capacità imprenditoriale. Io gli auguro le migliori fortune, fiero come sindaco che nuove realtà come questa siano di buon auspicio anche nei prossimi mesi per nuove aperture e soprattutto con i cooking show che saranno fatti, persone che non sono mai state a Vallecrosia possano venire a conoscere la bellezza della nostra città".

Inaugurato oggi, dunque, un punto di riferimento della provincia per un settore sempre in movimento e in continuo sviluppo, essenziale tassello fondamentale per l'economia dell'estremo ponente. Professioni indirizzate al mondo dell'hôtellerie, della cucina e delle attività ricettive inerenti questo rilevante ramo commerciale.

Macchinari in funzione, fornelli accesi, bar aperto ed esperti del settore a lavoro in quello che si appresta ad essere un luogo simbolo per la provincia. Chef e staff affaccendati nella ricerca dei piatti, nel servizio degli ospiti già da questo primo giorno in cui questa realtà compie un nuovo passo. Strumenti di prim'ordine, di marchi importanti come Electrolux, Moretti forni, Carpigiani e Jasper per una collaborazione di alto livello per prodotti di pregio.a disposizione di professionisti e di quelli che saranno i nuovi artisti della cucina di domani

Intesa Grandi Impianti offre una soluzione esclusiva per chi vuole formarsi, tenersi aggiornato sull'impiego di nuovo dispositivi, apprendere le metodologie e le tecniche del lavoro, ospitando al contempo partner provenienti da oltreconfine garantendo così un ampio sguardo dal respiro europeo.