Accademia Kronos ha premiato la biologa marina Sabina Airoldi e l'ammiraglio Sergio Liardo con il riconoscimento di “Io faccio la mia parte”

Nella serata di ieri il presidente nazionale di Accademia Kronos, Franco Floris, ha consegnato il premio “Io faccio la mia parte” alla biologa marina e direttore di progetto dell'Istituto di Ricerca Tethys, Sabina Airoldi, e al Contrammiraglio Sergio Liardo, Direttore marittimo della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto di Genova.



La cerimonia si è svolta presso la sala “7 maggio”, all'interno della sede della Capitaneria di Porto di Genova.

A Sabina Airoldi Accademia Kronos ha riconosciuto gli importanti obiettivi raggiunti da Tethys nel Santuario dei cetacei Pelagos, in un lavoro ultra decennale che ha coinvolto lei e tutto il suo team di ricerca.

“Sono onorata di aver ricevuto questo premio importante da Accademia Kronos – ha dichiarato Sabina Airoldi - credo di portare la voce mia e di tutti i miei colleghi dell'Istituto Tethys che da oltre 30 anni si occupano di studiare e proteggere i cetacei del Mediterraneo. Qui nel Santuario Pelagos abbiamo messo tutta la nostra forza e la nostra volontà e ognuno di noi ha fatto la sua parte. Insieme abbiamo tutti fatto la nostra parte”.

Al Contrammiraglio Sergio Liardo è stato invece riconosciuto un doppio premio: uno per il lavoro svolto come Direttore marittimo della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto di Genova, l'altro in rappresentanza del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Per entrambi i premi è stato riconosciuto il grande impegno della Guardia Costiera nella difesa dell'ambiente marino attraverso numerose attività diffuse su tutto il territorio.

“Per noi è un grande privilegio ricevere questo premio dell'Accademia Kronos – ha commentato l'ammiraglio Liardo - è un riconoscimento che va a tutti noi per l'impegno che abbiamo dimostrato in questi anni per la salvaguardia dell'ambiente marino e per lo sviluppo di professionalità che ci hanno permesso di portare a termine tante attività che prima erano estremamente difficoltose. Questo riconoscimento va alle circa 11 mila donne e uomini delle nostre Capitanerie”.

“La campagna 'Io faccio la mia parte' - ha spiegato il presidente nazionale di Accademia Kronos, Franco Floris - è un’assunzione di responsabilità personale. Noi siamo abituati a chiedere agli altri (al governo, al ministro, al sindaco...etc.) di risolvere i grandi problemi: è arrivato il momento che ognuno di noi cominci a fare direttamente qualcosa. Le 'piccole azioni' possono fare la differenza: prese singolarmente appaiono poca cosa, ma insieme, milioni di 'piccole azioni', sono in grado di fare la vera differenza”.