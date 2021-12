Un uomo di mezza età si è ferito a un braccio, questa mattina in una zona di campagna, in via Bernora nell’immediato entroterra di Bordighera.

Secondo le prime informazioni l’uomo si è procurato una ferita a un braccio con la motosega che stava utilizzando in campagna.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un ambulanza della Croce Rossa di Bordighera.