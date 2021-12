Sanremo: domenica scorsa la presentazione di due libri Lions alla Over Senior Residence

Domenica 12 dicembre, alla “Over Senior Residence” di via Anselmi (l'ex Tribunale di Sanremo) il Lions Club Sanremo Host ha presentato due volumi Lions: “La Villa Matuziana” del dott. Giacomo Mannisi e “ Città Murate Lions” dell’arch. Roberto Squarciafichi, del Lions Club di Ventimiglia.

"Il Lions Club Sanremo Host, oltre alle attività benefiche, si propone da sempre finalità culturali, volte alla diffusione della cultura locale, per mantenere vive le radici storiche del nostro territorio ed in particolare, far conoscere la storia della nostra città, Sanremo" - sottolineano i Lions - Un evento culturale organizzato per la prima volta, presso la cordiale ospitalità del nuovo Over Senior Residence la presentazione dei due volumi alla “Over” di Sanremo, è stata anche l’occasione per visitare ed apprezzare la nuova ed attrezzatissima struttura".

Presenti all'incontro il presidente del Lions Club Sanremo Host Giancarlo Buschiazzo, l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Direttore della “ Over Senior Residence”, Luca Ghiglione, presenti anche i rappresentanti di alcune associazione cittadine e molti ospiti.

"Il primo volume ”Le città murate Lions” ha favorito l’inserimento di Sanremo tra 'Amici delle città murate' - ricordano i Lions - il relatore, l’arch. Roberto Squarciafichi del Lions Club di Ventimiglia, autore del secondo volume le “Città Murate Lions”. L'architetto Squarciafichi, ha presentato un percorso, lungo la Riviera, riguardante tutte le città che, dal primo Medioevo in poi si sono dotate di sistemi difensivi murari; l’analisi ha riguardato anche Sanremo, che nei secoli ha avvolto la città con ben tre cerchia di mura, con relative porte di accesso, molte delle quali ancora praticate".

"Il dott.Giacomo Mannisi, autore dell'opera 'La Villa Matuziana – Sanremo al tempo dei Romani', laureato in Storia antica, ma soprattutto appassionato ricercatore di fonti storiche, in questo ultimo lavoro ha approfondito la storia della nostra Sanremo con una puntuale ricostruzione delle influenze del dominio romano sul territorio ligure di ponente ed un attento studio delle testimonianze architettoniche dell’epoca, quali le Ville romane di Bussana e della Foce. - proseguono - Il testo, interessante repertorio enciclopedico, riesce a far rivivere l'ambiente della vita cittadina, artigianale, religiosa di allora; l’autore propone, in seguito, la visita diretta nei siti".

"L’enorme lavoro della raccolta scientifica accurata, porta al risultato finale, che, ben lungi dall'essere noioso, è uno specchio dove si riflettono gli scambi culturali del passato di cui sono ricche le terre costiere. La presentazione è stata arricchita dalla proiezione di immagini della Villa Matuziana della Foce, e dall’osservazione diretta della sua ricostruzione lignea, da parte dell’Autore, rivelatosi anche scultore" - conclude.