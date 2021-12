Sanremo: abbattimento barriere architettoniche in via Roma, la soddisfazione del Consigliere Lombardi

"Sono felice che anche a seguito di mie segnalazioni il presidente del Comitato Peba Mirco Soleri, il Comitato, l'Assessore competente, il Dirigente del settore abbiano preso in considerazione la mia richiesta ed abbiano proceduto a stanziare i fondi al fine rendere fruibili per tutti anche questo tratto di strada di Sanremo, di via Roma”.

Sono le parole del Consigliere di opposizione Luca Lombardi (FdI), in relazione ai lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche di via Roma a Sanremo. “Ringrazio l’Architetto Ricci – termina Lombardi - per aver seguito direttamente questa problematica. Questo scivolo era necessario in quanto il marciapiedi obbligava turisti e cittadini muniti di carrozzina a dover transitare sulla carreggiata stradale".