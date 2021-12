Casinò di Sanremo: assunzione del nuovo responsabile dell'area giochi tradizionali, interrogazione del consigliere Baggioli

Il consigliere comunale Simone Baggioli (Forza Italia) ha presentato un'interrogazione urgente in merito alle modalità di assunzione del nuovo responsabile dell'area giochi tradizionali. Il sottoscritto consigliere comunale Simone Baggioli di Forza Italia, con la presente interrogazione urgente, espone quanto di seguito riportato.

Premesso che la Casinò S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento dell’unico azionista Comune di Sanremo, procedeva ad una selezione per l’individuazione di una risorsa da inserire in organico con il ruolo di “Responsabile dell’area Giochi Tradizionali”.

Un primo “tentativo” andava a vuoto in quanto entrambi i candidati rimasti in lizza dopo una serie di esclusioni non superavano il test decisivo; dopo varie vicissitudini anche la “seconda chiamata” terminava con un nulla di fatto obbligando la Casa da Gioco a nominare “a interim” il Dott. Marco Calvi, attuale Direttore della Sala Slot, quale Responsabile dell’area Giochi Tradizionali.

Considerate tutte le attività di valutazione preliminare delle candidature, il bando, comodamente reperibile online sul sito del Casinò di Sanremo, prevede, come seconda fase, una valutazione secondo i seguenti parametri:

1) Titoli di studio (massimo 1 punto)

Possesso di una laurea triennale (0,5 punti).

Possesso di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento (1 punto).

2) Titoli professionali (massimo 9 punti)

Esperienza acquisita nell’ultimo decennio di qualità di Responsabile Giochi Tradizionali o in ruoli equivalenti (massimo 7 punti), in base all’importanza e alla durata dell’esperienza maturata.

Conoscenza della lingua francese (fino a 1 punto)

Conoscenza della lingua inglese (fino a 1 punto).

3) Prova di valutazione e colloquio (massimo 90 punti).

Considerato che quest’ultimo punto 3) prevede che detta prova, a esclusiva cura della Commissione esaminatrice, è volta ad accertare il possesso e il grado di professionalità e di competenza necessari allo svolgimento dei compiti connessi al nuovo Responsabile di Giochi Tradizionali. Verranno valutate le attitudini del candidato a ricoprire il ruolo oggetto della selezione attraverso prove scritte ed un successivo colloquio, ai quali verranno rispettivamente assegnati 50 e 40 punti. La prova scritta ed il colloquio anzidetto mireranno pertanto a valutare le competenze tecnico- specialistiche, l’esperienza nella gestione della clientela e del personale di sala giochi, il percorso professionale, le attitudini e le motivazioni del candidato...si procederà altresì all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.

Considerato che, nella Commissione esaminatrice, pare sia stato componente il Direttore Generale del Casinò di Saint Vincent, competitor della Casa da Gioco Casinò di Sanremo.

Considerata l’assenza di una programmazione ed un piano industriale che proietti l’azienda in un futuro diverso, fatto di internazionalità, spettacoli, ristorazione, intrattenimento, cultura e sport come molte altre simili strutture europee e non solo stanno perseguendo.

Considerato, infine, il malumore dei dipendenti della Casa da Gioco tramutatosi in scioperi ad oltranza innescati, inoltre, da assenza di confronto con la Proprietà;