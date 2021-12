Ultimi tre appuntamenti con il Festival Lirico della Riviera dei Fiori tra Bordighera e Sanremo

Il Festival Lirico della Riviera dei Fiori, organizzato dall'associazione Sanremo Opera Theater e sviluppato sulle tre sedi cittadine di Bordighera, Sanremo e Imperia, si avvia verso la sua conclusione con tre ultimi concerti a distanza ravvicinata.



Domani a Bordighera, alle 20.30, a Palazzo del Parco si replica il concerto “Arie e duetti sacri”, per due voci femminili, con il soprano Claudia Sasso e il mezzosoprano Teresa Romano, accompagnate al pianoforte dal Maestro Massimo dal Prà.

Si tratta di una serie di brani tra i più emozionanti e profondi di tutto il repertorio sacro dell’Ottocento.

Questo il programma: G.Verdi (1813 – 1901) Requiem (1869 – 1874) Recordare (soprano e mezzosoprano) - liber scriptus (mezzosoprano); G. Rossini (1792 – 1868) Petite Messe solennelle (1863) O salutaris Hostia (soprano) – Qui tollis (soprano e mezzosoprano); L. V. Beethoven (1770 – 1827) (Aria per soprano); G. Bizet (1838 – 1875) - Agnus Dei (mezzosoprano).

Mercoledì, sempre a Palazzo del Parco a Bordighera, ore 20.30, “Recital solistico” del soprano Claudia Sasso con il Maestro Antonio Puntillo al pianoforte. Una chiusura veramente in bellezza perché Claudia Sasso ha selezionato dal suo vasto repertorio belcantistico i capi d’opera più brillanti e amati dai melomani di tutti i tempi.

Ecco il programma: L. Delibes (1836 – 1891) da Lakmé (1883) 'où va la jeune Hindoue' Air des clochettes ; G. Donizetti (1797- 1848), Don Pasquale (1842) 'quel guardo il cavaliere...so anch' io la virtù magica'; V. Bellini (1801-1835), I Capuleti e i Montecchi (1830) 'Eccomi in lieta vesta... Oh quante volte oh quante'; P. I. Tchaikovsky (1840-1893), lo Schiaccianoci (1892) - Adagio - Grand pas de deux,; J. Offenbach (1819-1880), Les contes d'Hoffmann (1880) 'les oiseaux dans la charmille'; J. F. Handel (1685-1759), Alcina (1735) 'Tornami a vagheggiar'; V. Bellini, La sonnambula (1831) 'ah non credea mirarti... Ah non giunge'; P.I. Tchaikovsky, lo Schiaccianoci Valse des fleurs; G. Verdi (1813-1901), La Traviata (1853) 'è strano... Sempre libera'

Il Festival Lirico si chiuderà domenica a Sanremo, all’Oratorio Santa Brigida alle 16 con la Giovane Orchestra Note Libere che proporrà un programma di Fantasie d’Opera.

Per informazioni e prenotazioni www.sanremooperatheater.org