Tenta di far passare il confine a 15 extracomunitari, passeur arrestato dalla polizia sulla A10 (Video)

Un passeur straniero è stato arrestato perché sorpreso ad occultare extracomunitari all’interno di due mezzi pesanti in sosta presso l’area di servizio ‘Bordighera Nord’ dell’Autostrada A10 Savona-Ventimiglia, con l’intento di procurarne l’ingresso illegale in Francia.

Il fermo è stato possibile a seguito di un intenso monitoraggio da parte della polizia delle tratte autostradali e delle aree di servizio interessate dal fenomeno dell’immigrazione. Il fatto è accaduto nella notte del 10 dicembre scorso quando la Polizia Stradale di Imperia ha fermato e arrestato l’uomo, un trentasettenne, sorpreso più volte ad attraversare le carreggiate autostradali per ispezionare i veicoli in sosta alla ricerca di eventuali vani dove stipare le 15 persone che aveva al seguito.



Sette di queste, tutte provenienti dall’Iran, dall’Iraq e dall’Afghanistan e con un’età compresa tra i 16 e i 40 anni, sono state trovate stipate sotto la pancia del camion, in un vano porta bancali, in condizione di pericolo per la propria incolumità. Dopo aver accertato le loro buone condizioni di salute, sono state accompagnate presso gli uffici della Questura di Imperia per i successivi accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale.