Vallecrosia: lunghe code e oggi quattro ore di attesa al 'drive', la protesta di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Fabiana Arceri, ci ha scritto, ci ha scritto per chiedere aiuto in relazione ai problemi di code ai tamponi di Vallecrosia:

“La situazione sta diventando pesante e, questa mattina per fare un tampone abbiamo dovuto sopportare quattro ore di coda! Mamme con bambini, anziani, una cosa veramente impossibile, in coda fermi, in mezzo alla strada, senza poter neppure fare una pipì o bere un bicchiere d’acqua! Non possiamo continuare così e che abbiamo necessità urgente che aprano almeno un drive in più per potersi tamponare”.