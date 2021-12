Natale a Cervo: laboratori, concerti e il raduno delle Fiat 500 per festeggiare con cittadini e turisti

Torna la magia del Natale a Cervo con un fitto calendario di eventi realizzati in collaborazione con la Proloco Progetto Cervo che tra laboratori, concerti e presepi coinvolgeranno tutto il borgo e i turisti. Il calendario degli appuntamenti delle feste sarà inaugurato domenica con Presepiando “I’M” 500, il raduno di Fiato 500 addobbate a tema natalizio con allestimento dei presepi a bordo. La giornata inizierà dal mattino, alle 10.30, e proseguirà poi con il concerto di Buon Natale alle 15 all’Oratorio di Santa Caterina con protagonisti gli allievi della Scuola San Giorgio di Cervo.

Dal 18 dicembre al 6 gennaio torna la mostra-concorso di presepi “Seguendo la stella” nel borgo, tra le vie e al Castello dei Clavesana, con le opere realizzate dai cittadini che sono invitati a creare natività lungo i carrugi e sulla parte litoranea di Cervo, affacciate alle vetrine, sui balconi, in piccole nicchie, davanti alla porte, dentro i vasi di fiori, sulle grondaie, sui davanzali... Entro sabato 18 dicembre 2021, tutte le opere dovranno essere esposte per essere censite e numerate grazie alle schede di adesione che si possono ritirare all’Ufficio IAT in Piazza Castello e negli esercizi commerciali aderenti (Paolo il Tabacchino, Farmacia Santi, sulla Via Aurelia). Giovedì 6 gennaio 2021 un’apposita Giuria decreterà il vincitore del concorso. Sarà cura della Proloco Progetto Cervo far recapitare il premio presso il domicilio del vincitore.

Natale d’Autri Tempi tornerà il giorno della Vigilia, venerdì 24 dicembre. Alle 22.30 dopo la Messa di Natale seguiranno cioccolata calda e panettone in piazza dei Corallini.

Spazio poi alla musica nel borgo che da 58 anni ospita lo storico Festival Internazionale di Musica da Camera. Domenica 26 dicembre alle 17.30 con musiche di Bach, Mozart, Liszt, Chopin e Rossini, il Maestro Andrea Bacchetti porterà il suo recital di pianoforte all’Oratorio di Santa Caterina per il Concerto di Natale. Il concerto della Befana del 6 gennaio avrà per protagonista il gruppo Ponente Folk Legacy con musica tradizionale ligure e del nord Europa, balli e canti natalizi alle 16, nell’Oratorio di Santa Caterina, dove seguirà la premiazione del concorso di presepi. Il periodo festivo si chiuderà domenica 9 gennaio con il Concerto del Vocal Studio di Albenga alle 18 all’Oratorio di Santa Caterina. Protagonista il trio Gaudia Geijsen con Gaudia Geijsen, soprano, Alessandro Delfino, pianoforte, Gianni Gollo, flauto traverso.