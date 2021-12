Domenica prossima a Vallecrosia continueranno le iniziative del calendario comunale di 'Aspettando il Natale 2021'

Dalle 10,30 alle 12,30, presso la Sala Polivalente comunale, il fotografo Gerardo Salerno incontrerà il pubblico che, per l'ultimo giorno, intenderà visitare la mostra di immagini Islanda dei ghiacci.



Sempre nella stessa sala comunale sita in Via C. Colombo solettone sud, alle 16,30, si terrà concerto per coro e solisti dell’Istituto Musicale G.B. Pergolesi; nello stesso luogo, alle 20,45, è in programma il concerto “Evento Fine Masterclass Natural Mix Singing®“ a cura Istituto Musicale Modern Sound School. Tra i due concerti resterà aperta la mostra sull'Islanda, sempre alla presenza del fotografo e autore, per il "finissage".

L'ingresso è sempre gratuito, consentito però solo ai possessori di green pass.