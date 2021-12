Taggia: atti vandalici all'interno del Parcheggio Quarté, identificati minorenni. Longobardi "Tolleranza zero"

Tolleranza zero contro gli atti vandalici al parcheggio Quarté di Taggia. È quanto assicurato dal vicesindaco Espedito Longobardi di fronte all’ultimo danneggiamento che ha interessato il posteggio.



Ieri pomeriggio una decina di ragazzi, tutti minorenni, ha staccato a calci una delle plafoniere sul soffitto. Stamattina è stata ritrovata a terra, rotta. Le immagini di videosorveglianza si sono rivelate fondamentali per risalire ai responsabili. Il problema purtroppo è tutt’altro che isolato. Infatti, questo parcheggio è da tempo soggetto a episodi di vandalismo o danneggiamento. Soltanto poco tempo fa erano stati svuotati completamente gli estintori, qualche proprietario d'auto si è ritrovato il mezzo danneggiato e più in generale, c'è chi usa l'area per giocare a pallone, fumare sigarette, mangiare, defecare e urinare.



“Questi episodi vanno avanti da diverso tempo. Si tratta di atti vandalici fatti da minorenni che spesso vengono qui a bivaccare - ha sottolineato Longobardi durante un sopralluogo al posteggio - Gli agenti di Polizia Locale, coordinati dal comandante Vittorio Boeri sono risaliti all’identità dei soggetti responsabili attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Abbiamo già preso contatto con le famiglie per parlarci e far pagare il danno".



"Non si tratta del primo episodio, abbiamo avuto anche altri danneggiamenti, oltre agli estintori svuotati. - rimarca Longobardi - Per il Comune questo rappresenta un danno, in termini economici ma anche di mancati servizi. In fin dei conti passiamo molto tempo a indirizzare gli operai a ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno di questo posteggio, levandoli così da altri servizi per la comunità. E' un problema che va affrontato e risolto. Abbiamo iniziato ad attenzionare maggiormente questo posteggio con un occhio di riguardo, non deve passare il messaggio che chi fa queste cose rimanga impunito. Da parte nostra c'è tolleranza zero”.