Sanremo vuole investire ancora sulla videosorveglianza: si cerca l’accesso a nuovi fondi con il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”

L’amministrazione comunale di Sanremo vuole continuare a investire sulla sicurezza con l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in città. Una strategia adottata già da qualche anno e che ha portato alla risoluzione di molti casi spinosi oltre a una generale maggiore sicurezza sia reale che percepita.



Il Comune ha potuto investire sulle telecamere anche grazie a massicci finanziamenti pubblici arrivati ad aiutare le non sempre floride casse pubbliche locali, ma ora è il momento di provare ad accedere ad altri finanziamenti. Anche se, a quanto pare, i prossimi flussi di denaro a scopo sicurezza dovrebbero essere dirottati verso comuni più piccoli.



Sanremo, però, vuole fare la propria parte e tentare ancora di accedere ai fondi. Per questo di recente la giunta matuziana ha approvato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con la Prefettura, un nuovo piano che prevede l’installazione di altre nuove telecamere in città.

Le zone interessate sono: via Borea incrocio via Pascoli, via Zeffiro Massa incrocio via San Francesco (rotatoria), uscita Aurelia Bis - rotatoria Borgo, via G. Galilei incrocio via Martiri, Bussana via Marsala / piazza Don Lombardi, Bussana Vecchia, cimitero valle Armea, Area sosta camper Pian di Poma, prato San Romolo, strada Verezzo incrocio strada Monte Colma - Poggio Radino, chiesa Villetta, via Roma incrocio via Gaudio, strada San Rocco (riferimento cimitero Monumentale - Foce), corso G. Garibaldi incrocio via Ruffini, via Garibaldi incrocio via XX Settembre, lungomare Italo Calvino, corso Imperatrice, via Nino Bixio incrocio via Gaudio, via Nino Bixio incrocio via Helsinore, corso Orazio Raimondo altezza via XX Settembre, via del Castillo incrocio Nazario Sauro, via Tre Ponti, via Porte Candelieri - via Romolo Moreno, corso Cavallotti incrocio via Val d’Olivi, corso Inglesi - via Costiglioli - via Saccheri, Pian di Poma altezza supermercato, via Volta incrocio via Pallavicino, via Francia incrocio via Melandri, corso Salvo d’Acquisto, corso Mazzini, piazza Corridoni.

Il totale del progetto redatto dagli uffici del Comune ammonta a 348 mila euro.