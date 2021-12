Imperia: i campi gara della Winter Regatta 2021, un'esperienza professionale internazionale per gli studenti del 'Marconi'

Gli studenti delle classi quinte dell'IIS 'G. Marconi' di Imperia hanno partecipato all'allestimento e alla gestione dei campi gara della Winter Regatta 2021 di Imperia, conclusasi l'8 dicembre con una giornata intensa, anche a causa del maltempo, che ha reso la competizione di vela particolarmente ardua per i partecipanti e gli organizzatori.

L'organizzazione della kermesse velica invernale ha offerto, come da consuetudine consolidata, ai futuri operatori di manutenzione e assistenza tecnica una palestra efficace per mettere alla prova le competenze fondamentali acquisite durante la loro formazione.

Prima di tutto la partecipazione dell'Istituto consente agli studenti di impiegare con profitto la propria cultura della sicurezza in ogni ambiente di lavoro e in particolare in quelli all'aperto, dove è necessario saper gestire spazi non rigidamente strutturati anche in presenza del pubblico, intervenuto numeroso per ammirare le leggere imbarcazioni sportive.

In secondo luogo l'evento ha dimostrato la capacità degli studenti di adattarsi a compiti impegnativi dal punto di vista dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze dell'organizzazione, con spirito di collaborazione e professionalità, condita dall'entusiasmo giovanile.

Infine gli alunni delle classi quinte del 'Marconi' hanno potuto mettere alla prova le proprie competenze nell'accoglienza tecnica in contesto internazionale, fornendo supporto agli equipaggi delle imbarcazioni e sperimentando in un ambiente stimolante l'utilizzo dell'inglese come lingua veicolare professionale.

“Grazie all'organizzazione dell'evento e in particolare lo Yacht Club nella persona del Presidente Biagio Parlatore per la fiducia riposta negli allievi e per la dedizione con la quale li ha aiutati a completare la propria formazione attraverso questo percorso per le competenze trasversali e l'orientamento” dichiarano dall'istituto 'Marconi'.