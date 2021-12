Nella nostra provincia neve solo a quote elevate ma stamattina è il freddo a farla da padrone: temperature molto basse

Si è conclusa con 20/40 millimetri di pioggia, a seconda delle località della nostra provincia, la perturbazione transitata ieri e che ha colpito a tratti l’estremo ponente ligure.

Ancora una volta l’imperiese non è stato colpito come altre zone della Liguria, tenuto conto delle importanti nevicate che si sono invece registrate nel savonese e in provincia di Genova. Nella nostra la neve ha colpito Monesi, circa 40 centimetri, Col di Nava (20), Colle Melosa (30) e Verdeggia (10 cm).

Ora sono le temperature molto basse a farla da padrone. Il freddo intenso si fa sentire questa mattina, con la colonnina di mercurio che non è salita sopra i 10 gradi in nessuna località, nemmeno quelle costiere. Come sempre il record spetta a Poggio Fearza (1.800 metri sopra Montegrosso Pian Latte) con -6,5 di temperatura minima, ma non si scherza nemmeno a Col di Nava con -5,8.

Ecco le altre temperature di questa mattina: Pigna (Colle Belenda) -3,5, Apricale (Gouta) -2,6, Verdeggia -2,4, Triora -0,7, Pieve di Teco -0,3, Montalto Carpasio (Colle d’Oggia) -0,1, Rocchetta Nervina e Bajardo 0,3, Pornassio 0,4, Borgomaro 0,8, Airole 1,2, Pigna 1,9, Pontedassio e Ranzo 2,4, Dolcedo 2,6, Dolceacqua 2,8, Seborga 3, Diano Marina 4,4, Ventimiglia 4,7, Cipressa 5,2, Imperia 5,3, Sanremo 7,5.

Nella giornata di oggi prevarranno le schiarite mentre, per domani è previsto il passaggio di una nuova perturbazione che, con le temperature ancora molto basse, potrebbero portare nevicate anche a quote collinari sulla nostra provincia. L’inverno, anche se quello ‘vero’ entrerà prepotentemente il 21 dicembre, è proprio già iniziato.