Consulta dei lavoratori frontalieri della provincia di Imperia: Biasi soddisfatto "Otterremo risultati concreti"

“Una prima riunione molto positiva, in cui abbiamo iniziato a lavorare per tutelare i lavoratori frontalieri, esponendo le principali problematiche di questa categoria ed iniziando a dare un’organizzazione all’organo collegiale in uno spirito di massima collaborazione".



Così Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia e membro della Consulta Regionale dei lavoratori Frontalieri, in rappresentanza dell’ANCI. Ieri al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia si è riunita per la prima volta la Consulta, un primo incontro per organizzare il lavoro dell’organo collegiale.

"Ringrazio Regione Liguria, in particolare l’assessore regionale delegato ai rapporti con i lavoratori transfrontalieri, Marco Scajola, per aver istituito la consulta che ritengo sia uno strumento fondamentale per tutale questa categoria di lavoratori. - aggiunge Biasi - Nella nostra provincia i cittadini che quotidianamente si recano all’estero a lavorare sono svariate migliaia. Dobbiamo sottolineare che per noi rappresentano una risorsa perché investono nel nostro territorio. Sono certo che otterremo dei risultati concreti a favore di questa importante categoria di lavoratori".