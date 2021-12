Ventimiglia: super green pass, Trucchi (Confcommercio): “Faremo la nostra parte per evitare nuove chiusure”

Da ieri è in vigore il super green pass, con le nuove regole fino al 15 gennaio, come disposto dal decreto governativo e anche nuove limitazioni e restrizioni, dunque, per chi ancora non ha effettuato la vaccinazione. Chi non è munito di green pass da vaccinazione non potrà accedere a luoghi quali ristoranti, bar (al tavolino e non al banco), feste, cinema e teatri. Una selezione in più anche per tutti quei clienti che affollano, appunto, le attività di ristorazione della città di confine e che quindi riguarda anche quella importantissima fetta di avventori francesi attirati da piatti e specialità nostrane.

Ventimiglia è la prima e anche l'ultima città che accoglie, da sempre, gli amici francesi e che subisce maggiormente l'impatto di ogni decisione e nuova norma, in quanto la sua è un'economia che si fonda prevalentemente sul concetto di prossimità oltre confine. Dario Trucchi, presidente di Confcommercio sezione Ventimiglia, dice la sua in merito e sostiene che i commercianti faranno la loro parte anche in questo caso, così come hanno fatto in precedenza con le vecchie disposizioni emanate dal Governo.