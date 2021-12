Scomparsa di Eugenio Minasso: il dolore nelle parole dei Consiglieri di Imperia Insieme, Obiettivo Imperia e Area Aperta

"Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia di Eugenio Minasso che in queste ore ne piange la triste e prematura scomparsa”. Intervengono in questo modo i Consiglieri comunali di Imperia Insieme, Obiettivo Imperia e Area Aperta, unendosi al dolore per la scomparsa.

“Era un uomo tenace, determinato, che ha sempre avuto a cuore il bene del nostro territorio. Alcuni di noi lo conoscevano da tempo, altri hanno avuto il piacere di frequentarlo nel corso dell'ultima campagna elettorale. Mancherà molto a tutti”.

“Un abbraccio particolare a Roberta – terminano - la nostra collega più giovane, che oggi si trova a fronteggiare una perdita così importante. A lei e a tutta la sua famiglia la nostra più sentita vicinanza”.