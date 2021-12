Ventimiglia: aumentano i migranti, fa freddo e i problemi sono molti. L'appello di 'Rete Sanremo Solidale'

“Da tempo è stata annunciata l'apertura di un campo migranti ma, intanto, il campo non c'è e le temperature si sono irrigidite mentre il numeri dei transitanti sono aumentati. La situazione, a Ventimiglia, non è delle migliori, c'è molta tensione, e si sono contate ulteriori vittime della frontiera”.

Interviene in questo modo ‘Rete Sanremo Solidale’ che, da oltre un anno, si occupa anche delle ‘cene solidali’, portando una carezza e un conforto ai migranti in transito che ‘alloggiano’ sotto al cavalcavia di Ventimiglia. “Ovviamente tutto ciò comporta un dispendio di energie enormi e noi ce la mettiamo tutta – dicono dall’associazione - ma abbiamo bisogno, di nuovo, del vostro aiuto con donazioni anche piccole all’Iban di Popoli in arte specificando la causa 'rete sanremo solidale': IBAN: IT86 Y08439 22700 000 100 104 313 . Pertanto vi chiediamo ancora una volta di mettervi una mano sul cuore e l'altra sul portafogli”.

Per la ‘cena solidale’ del primo gennaio è stata anche aperta la ‘gara delle torte’. Si potranno preparare torte salate, vegetariane o dolci o un panettone da condividere e verrà ritirato dai membri dell’associazione entro il 31 dicembre.