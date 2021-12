Scomparsa di Eugenio Minasso: anche il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia si unisce al dolore

Il Direttivo Provinciale di Fratelli d'Italia si unisce al dolore dei famigliari per la prematura scomparsa dell'Onorevole Eugenio Minasso.

"Eugenio è stato un esponente politico di rilievo della nostra Provincia, per la quale ha ricoperto tutti gli incarichi di amministratore con impegno e attenzione. Molti di noi hanno percorso lunghi tratti della strada politica proprio accanto a lui, diventandone collaboratori in gioventù, ma anche e soprattutto amici. Riposa in pace Eugenio, non ti dimenticheremo".