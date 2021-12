'Nobel week' a Sanremo, una settimana ricca di eventi culturali a Villa Nobel

Dall’8 al 13 dicembre, Villa Nobel di Sanremo ospiterà una settimana di eventi in nome dello scienziato Svedese famoso per le sue scoperte e per aver devoluto il suo patrimonio nel conferimento dei Premi Nobel per l’innovazione nella Fisica, Chimica, Letteratura, Pace e Medicina. Una settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno congressi e meeting legati ai Premi Nobel, con la presenza di importanti nomi del mondo istituzionale, scientifico e culturale.

Clou dell’iniziativa sarà la giornata del 10 dicembre con la diretta streaming del conferimento del Premio Nobel per la Pace da Oslo, seguita dalla tavola rotonda ‘Sostenibilità dal fiore alla moda’ per poi proseguite alle 16.25 con la diretta streaming del conferimento dei Premi Nobel da Stoccolma. La giornata si chiuderà con una cena di gala animata dal coro svedese da Nordiska Musikgymnasiet.



Per leggere nel dettaglio tutti gli appuntamenti cliccare questo link.