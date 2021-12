Sanremo: giornata internazionale del volontariato, Sara Tonegutti ringrazia il 'Centro di aiuto alla vita'

Oggi si celebra la giornata internazionale del volontario, e arriva dal presidente del ‘Centro di aiuto alla vita’ di Sanremo, Sara Tonegutti, la sua più sincera gratitudine a tutte le volontarie.

“Quotidianamente – dice - danno sostegno a tante mamme e bimbi in difficoltà. Le nostre volontarie svolgono un ruolo fondamentale, donando, spontaneamente con altruismo e dedizione, il loro tempo alle persone in difficoltà. Stanno vicino a chi soffre, ai più deboli, a chi ha bisogno di aiuto”.

In questi ultimi due anni sono emerse nuove fragilità sociali ed economiche, con le misure per rallentare la diffusione della pandemia che hanno radicalmente modificato la nostra quotidianità: “Ma le attività delle volontarie – termina la Tonegutti - non si sono mai fermate portando, con coraggio e abnegazione, conforto fattivo alle persone più vulnerabili. Grazie di cuore”.