Sanremo: mascherina? No grazie! Dopo un buon avvio in mattinata, nel pomeriggio flop dell'ordinanza (Foto)

Se la mattina del primo giorno di obbligatorietà della mascherina a Sanremo era andata tutto sommato bene, il pomeriggio è stata una debacle totale. Soprattutto in via Matteotti, dove abbiamo voluto fare un giro ‘armati’ di macchina fotografica, sono stati trovati tantissimi sanremesi e turisti che se ne sono totalmente infischiati dell’ordinanza.

Sarà stato il primo giorno e, forse in molti non erano perfettamente a conoscenza del provvedimento ma, da quanto abbiamo visto e documentato, in tanti non hanno rispettato l’ordinanza in questo primo sabato di dicembre, con il pienone nel centro città per i primi acquisti di Natale.

Per il momento le forze dell’ordine stanno dando informazioni ai passanti, raccomandando l’utilizzo corretto della mascherina mentre, i volontari della Protezione Civile hanno addirittura consegnato a molti ‘smemorati’ alcuni dispositivi di protezione, ma sicuramente dai prossimi giorni potrebbero scattare le sanzioni che, lo ricordiamo, vanno da 400 a 1.000 euro.

E, in più, da lunedì partiranno controlli decisamente più mirati da parte di tutte le forze dell’ordine, che su disposizione del Prefetto saranno nelle città di tutta la provincia anche per l’instaurazione del ‘Super Green Pass’, il tesserino verde solo per vaccinati, che servirà per le normali attività sociali.