Sanremo: avvio positivo dell'ordinanza per le mascherine obbligatorie, residenti e turisti la osservano scrupolosamente

Prima giornata di mascherine obbligatorie nel centro di Sanremo e avvio della nuova ordinanza del Sindaco Biancheri, tutto sommato positiva secondo i riscontri che abbiamo avuto da chi si è mosso nel centro della città e dalle forze dell’ordine.

Questa mattina la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile hanno sistemato una serie di cartelli per ricordare l’obbligo del dispositivo correttamente indossato e, nelle zone più commerciali di Sanremo non si sono registrati particolari problemi.

Soprattutto al mercato di piazza Eroi e via Martiri, dove era praticamente impossibile trovare qualcuno senza mascherina. Situazione identica in via Matteotti e nelle altre strade dove è previsto l’obbligo del dispositivo. In alcuni casi, molto pochi fortunatamente, gli agenti della Municipale hanno invitato chi transitava a indossare meglio la mascherina mentre la Protezione Civile ne ha consegnate alcune a chi le aveva dimenticate.

Ora bisognerà verificare se, anche questa sera (primo sabato) sarà rispettata l’ordinanza mentre cresce l’attesa per la prossima settimana, quando è previsto anche l’avvio del ‘Super Green Pass’. Non sarà possibile, infatti, per chi non è vaccinato andare nei bar e nei ristoranti. Non basterà più, infatti, fare il tampone per ottenere il passaporto verde della durata di 48 ore.