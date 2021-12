Pnrr, Riolfo (Lega): "800 milioni per messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici e asili nido"

“Dalle parole ai fatti. Con la Lega al Governo, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso pubblico che stanzia 800 milioni di euro del Pnrr per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici, asili nido, mense e altro da parte dei Comuni. Come responsabile regionale del dipartimento Istruzione della Lega Liguria sono orgogliosa di questo provvedimento, sperando possa essere sfruttato al meglio dagli enti locali del nostro territorio”.



Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).